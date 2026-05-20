Рябков: РФ соразмерно отреагирует на ядерные испытания любых стран

Если какая-либо страна осуществит ядерные испытания, Россия ответит на это соразмерно. Об этом сообщил в беседе с ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Констатируем, что, если какое-либо государство проведет ядерные испытания, мы будем реагировать адекватно и соразмерно», — сказал он.
Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов ранее выразил несогласие по поводу навязывания полного отказа от ядерного оружия.
