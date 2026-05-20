Послы РФ и КНР: отношения Москвы и Пекина на фоне ситуации в мире особенно ценны

Взаимодействие России и Китая стабильны и предсказуемы, отмечается в совместной статье дипломатов.

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Стабильность и предсказуемость российско-китайских отношений на фоне международной турбулентности приобретают особую ценность. Об этом говорится в совместной статье послов России и Китая в Белоруссии Бориса Грызлова и Чжан Вэньчуаня.

«На фоне турбулентной и противоречивой международной обстановки стабильность и предсказуемость китайско-российских отношений приобретают особую ценность, а мобилизующая сила Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем проявляется еще более ярко. КНР и Российская Федерация намерены всецело реализовывать важные договоренности, достигнутые председателем Си Цзиньпином и президентом Владимиром Путиным, укреплять стратегический диалог, наращивать внешнеполитическую координацию, способствовать всестороннему сотрудничеству, на этой основе углублять китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху», — приводит текст статьи пресс-служба посольства РФ в Белоруссии.

Дипломаты отметили, что под стратегическим руководством президента России и председателя КНР российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху неуклонно продвигаются вперед. «Китай и Россия считают необходимым поддерживать международный порядок и систему, в основе которых лежат цели и принципы Устава ООН. Спустя 80 лет после победы в мировой антифашистской войне мы по-прежнему обязаны защищать такое мироустройство. Мы вместе выступаем за справедливый многополярный мир. Пекин и Москва продвигают эти подходы в Совете Безопасности ООН, других структурах Организации, в Группе друзей в защиту Устава ООН», — подчеркнули послы.

Они также обратили внимание, что Москва и Пекин эффективно координируют внешнеполитические усилия в Группе двадцати, АТЭС и АСЕАН. «Тезис о неделимости безопасности и равноправии всех стран — участниц ООН нашел отражение в БРИКС и ШОС, у истоков создания которых стояли наши государства. В политических документах обеих структур были зафиксированы такие формулировки, как “построение многополярного миропорядка” и “построение многополярной международной системы”. Идея Большого Евразийского партнерства и инициатива “Один пояс — один путь” имеют достаточно много пересечений, и их сопряжение будет полезно и другим странам», — указали Борис Грызлов и Чжан Вэньчуань.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
