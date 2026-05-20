МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Материальная помощь, которую западные спонсоры выделяют Киеву из средств налогоплательщиков, растворяется в «кровавых руках» Владимира Зеленского и его подельников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя расследование в США возможных случаев мошенничества, связанных с помощью Украине.
«Это нехитрая схема, которую особо никто и не скрывал. Деньги берутся недружественными режимами из карманов своих налогоплательщиков под предлогом сохранения неких западных ценностей, солидарности и под звуки антироссийских запугиваний», — отметила она в беседе с «Известиями».
Как указала дипломат, средства разными потоками идут на Банковую, а там уже перераспределяются. «Затем часть средств возвращается в западные банки тем, кто их выделял. Другая часть растворяется в кровавых руках Зеленского и его подельников, — подчеркнула Захарова. — Доказательство у меня есть железобетонное — отсутствие аудита. К проверкам того, что отправляется на Украину и что там происходит с полученной финансовой и летальной помощью, никого не подпускают на пушечный выстрел».