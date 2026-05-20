Глава МАГАТЭ сообщил, что скоро направится в регион Персидского залива

Рафаэль Гросси не уточнил, куда именно намерен нанести визит.

ООН, 20 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что намерен вскоре отправиться в регион Персидского залива.

«В последние несколько дней я связывался с лидерами в Персидском заливе, я наблюдаю тревогу и беспокойство. Я обсуждаю, как МАГАТЭ может помочь. С прошлого года МАГАТЭ собирает информацию, а также анализирует и оценивает степень готовности к чрезвычайным ситуациям и потенциал реагирования на них. Вскоре я направлюсь в регион Персидского залива, чтобы продолжить эту важную совместную работу», — сказал он во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами по АЭС «Барака» в ОАЭ.

Гросси не уточнил, куда именно намерен нанести визит.

МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
