Галузин: Запад убеждает страны Центральной Азии отказаться от партнерства с РФ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Запад прилагает усилия для того, чтобы убедить страны Центральной Азии отказаться от выгодного партнерства с Россией. Об этом заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Нас настораживает активность, с которой Вашингтон проталкивает сделки по критически важным минералам и редкоземельным металлам. Речь идет не просто об экономической конкуренции, а о попытке вытеснить Россию и создать управляемую Западом инфраструктуру в непосредственной близости от наших границ», — отметил высокопоставленный дипломат.
По его словам, цель заключается в том, чтобы «побудить руководство стран региона отказаться от равноправного и взаимовыгодного сотрудничества с Россией в пользу сиюминутных политических выгод, обещанных Западом».