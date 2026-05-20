Аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы

В Петербургском аэропорту Пулково введены временные ограничения на приём и выпуск самолётов.
Об этом заявили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА.
Вечером 19 мая губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что средства ПВО сбили девять беспилотников над Ленобластью.
