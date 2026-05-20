Галузин: Россия не планирует отказываться от соглашения о ПВО с Киргизией

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Москва не намерена отказываться от договора с Киргизией о создании Объединенной региональной системы ПВО. Об этом заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Высокопоставленный дипломат напомнил, что соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о создании Объединенной региональной системы ПВО от 16 августа 2022 года действует пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую о своем намерении выйти из него.
«Поскольку настоящее соглашение способствует обеспечению безопасности как России, так и Киргизии, не видим сегодня оснований для его “демонтажа”, — подчеркнул Галузин.