СМИ: "дочка" украинской ICM Holding до сих пор продолжает работать в России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинская ICM Holding, производящая модели военной техники и распространившая фейк о «призраке Киева», до сих пор не закрыла свою российскую «дочку», а просто стала ввозить через нее в РФ модели из Китая и Японии, выяснила газета «Известия».
В издании отметили, что компания ICM Holding поучаствовала в распространении фейка о «призраке Киева» — летчика, который якобы сбил десятки российских самолетов и остался невредим, в 2022 году ICM подала заявку на регистрацию товарного знака «Призрак Киева» и выпустила одноименную модель Миг-29.
Как пишет газета, после начала СВО украинский холдинг не только не закрыл бизнес в России, но и перестроил логистику. Если последняя прямая поставка моделей ICM с территории Украины в адрес московского ООО «АйСиЭм» прошла 14 февраля 2022 года, то затем компания начала ввозить через свою российскую «дочку» продукцию китайской Ryefield Model и японской Hasegawa Corporation. При этом 80% ООО «АйСиЭм» по-прежнему принадлежат гражданам Украины — киевлянину Александру Бузину и Сергею Сигорских, а оставшиеся 20% — россиянину Юрию Воронкину.
Подчеркивается, что «АйСиЭм» получала сертификаты соответствия ЕАЭС на эту продукцию, чтобы легально ввозить ее в Россию.
За последние четыре года компания заплатила в российский бюджет минимум 9,6 миллиона рублей налогов. Одновременно ICM Holding на Украине исправно перечисляет военный сбор (5% от доходов сотрудников), который идет на финансирование ВСУ, и выпускает линейку моделей с символикой «Храбрая Украина», включая фигурки женщин-военнослужащих с FPV-дронами и БМП Marder.
«С 2022 года все поставки моделей ICM прекращены. В настоящее время мы являемся дистрибьютором моделей из Японии, таких известных брендов как Hasegawa, Aoshima и Fujimi. А также в нашем ассортименте представлены несколько российских брендов (модели, инструменты, химия для моделизма)», — заявили в «АйСиЭм» газете «Известия».
Тем не менее, как подчеркнули в газете, на различных российских сайтах и сейчас можно встретить в продаже именно модели ICM.