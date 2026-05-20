МИД Латвии вызвал поверенного в делах РФ на фоне заявления СВР

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина для обсуждения заявления российской Службы внешней разведки, согласно которому латвийские власти якобы разрешили Украине использовать свою территорию для запуска беспилотников.
Ранее СВР распространила сообщение о том, что командование ВСУ проводит подготовку к осуществлению новых ударов террористического характера с предполагаемым запуском дронов с территории стран Прибалтики, что позволило бы существенно сократить время подлета.
Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Латвии, ведомство выразило Касаткину ноту протеста против заявления российской СВР, сделанного 19 мая.
Ранее глава СВР России Сергей Нарышкин назвал варианты завершения украинского конфликта.