Минтуризма Абхазии запустит первый чат-бот для путешественников

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Первый чат-бот для помощи туристам запустят в Абхазии в 2026 году, рассказал РИА Новости министр туризма республики Астамур Логуа.
Он пояснил, что проект министерства находится на стадии разработки.
«В 2026 году в Абхазии действительно впервые планируется запуск единой цифровой туристической платформы в формате чат-бота. Основная задача сервиса — предоставить туристу быстрый и удобный доступ к необходимой информации во время пребывания в республике», — сказал Логуа.
Министр пояснил, что сервис будет включать информацию о туристических объектах, экскурсионных маршрутах, гостиницах, ресторанах, пляжах, мероприятиях. Чат-бот также предполагает информацию о работе транспорта и экстренных служб.
Кроме прочего, власти рассматривают возможность запуска интерактивной карты и системы обратной связи. «По сути, это будет единый цифровой помощник туриста, который позволит сделать отдых в Абхазии более комфортным, современным и информативным», — заключил Логуа.
Абхазия располагается в северо-западной части Закавказья и омывается Черным морем. Республика поделена на семь районов: Гагрский, Сухумский, Очамчырский, Галский, Ткуарчалский, Гудаутский и Гулрыпшский, а также город республиканского значения Сухум. Среди наиболее популярных туристических объектов выделяют озеро Рица, Новоафонскую пещеру, Гегский водопад, Сухумский ботанический сад, Новоафонский Симоно-Кананитский монастырь, Анакопийскую крепость, дачу Сталина в Мюссере.
Ежегодно страну посещают не менее миллиона туристов. В их число также входят путешественники по однодневным турам, которые совершают поездки в республику из российского Сочи.