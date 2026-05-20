The American Conservative: США придется вывести войска с Ближнего Востока

Как отмечается в материале, США до сих пор не смогли достичь своих целей в ходе конфликта с Ираном, в то время как закрытие Ормузского пролива привело к скачку цен на нефть и другие энергоносители, удобрения и продовольствие. Хоть Пентагон и озвучил объемы расходов на операцию на уровне $25 млрд, это, подчеркивает издание, является консервативной оценкой, в то время как реальная цифра может быть в три раза выше, а американские военные арсеналы оказались истощены.