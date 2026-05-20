The American Conservative: США придется вывести войска с Ближнего Востока

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Администрация США будет вынуждена принять решение о сокращении своего военного присутствия на Ближнем Востоке после завершения войны с Ираном. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале The American Conservative.
Как отмечается в материале, США до сих пор не смогли достичь своих целей в ходе конфликта с Ираном, в то время как закрытие Ормузского пролива привело к скачку цен на нефть и другие энергоносители, удобрения и продовольствие. Хоть Пентагон и озвучил объемы расходов на операцию на уровне $25 млрд, это, подчеркивает издание, является консервативной оценкой, в то время как реальная цифра может быть в три раза выше, а американские военные арсеналы оказались истощены.
«Однако на фоне всех этих бессмысленных потерь для интересов США и безопасности на Ближнем Востоке просматривается и положительный момент. Возможно, у Соединенных Штатов сейчас нет иного выбора, кроме как сократить свое присутствие в регионе — решение, которое Вашингтон должен был принять уже давно», — говорится в публикации. В ней указывается, что персонал многих американских военных баз был частично или полностью эвакуирован еще до начала конфликта или в первые дни противостояния, и, таким образом, эти объекты не сыграли какой-либо значимой роли в войне.
«Для государств региона, на территории которых располагались американские базы, эта война стала тревожным сигналом. “Зонтик безопасности”, которым, как им казалось, они пользовались, оказался иллюзорным», — подчеркивает The American Conservative. Как отмечает журнал, Вашингтон не консультировался с арабскими союзниками в регионе до того, как приступить к нанесению ударов по Ирану. При этом, когда иранская сторона атаковала в ответ, США сосредоточили свое внимание только на обороне Израиля. «Страны Ближнего Востока могут испытать желание пересмотреть свои отношения с Вашингтоном. Возможно, это уже происходит», — констатирует издание.
«Возможный уход США из региона не обязательно должен сопровождаться унизительным поражением. Это могло бы быть скоординированным стратегическим решением, принятым совместно с союзниками, чтобы переложить бремя обеспечения безопасности в регионе на тех, кто в этом наиболее заинтересован. Тем не менее, к такому исходу следует стремиться — если не сейчас, то после завершения этой войны», — говорится в статье.