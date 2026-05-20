Канада призвала не переоценивать заморозку работы совета по обороне с США

По словам канадского премьера Марка Карни, "у этого давняя история"

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни призвал не переоценивать решение США заморозить работу двустороннего Постоянного совместного совета по обороне.

«У этого давняя история, но я бы не стал переоценивать его значение», — сказал он во вторник на пресс-конференции, комментируя решение Пентагона.

Ранее заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби сообщил, что Вашингтон принял решение приостановить деятельность американо-канадского Постоянного совместного совета по обороне.

Совет был создан США и Канадой в 1940 году. Он является межведомственным консультативным органом, в состав которого входят как военные, так и гражданские лица. Встречи совета обычно проходили дважды в год.

