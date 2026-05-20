Прибалтика могла бы применить против Киева статью 5 НАТО, считает Медведев

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Прибалтийские страны могли бы применить против Украины пятую статью НАТО после атак Киева.
«Был бы побольше, им стоило бы предложить иное: применить против страны 404 статья пять Вашингтонского договора в связи с нападением на их “трибалтийские вымираты”. Вот это было бы смело», — написал политик в своем Telegram-канале.
