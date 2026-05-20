Иран обвинил США в злоупотреблении площадкой Совбеза ООН

Вашингтон распространяет ложь про Тегеран и его мирную ядерную программу, отметили в иранском постпредстве.

ООН, 20 мая. /ТАСС/. США злоупотребляют площадкой Совета Безопасности ООН, распространяя ложь об Иране и его мирной ядерной программе. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Ирана при ООН.

«США — единственная страна в истории, применившая ядерное оружие — несут ответственность за атаки на мирные ядерные объекты под гарантиями МАГАТЭ, удары по гражданским лицам и инфраструктуре. США продолжают нарушать международное право посредством незаконных морских блокад и безоговорочной поддержки преступлений и зверств израильского режима в регионе», — говорится в заявлении.

В постпредстве Ирана заявили, что Вашингтон «вновь злоупотребил платформой Совета Безопасности ООН, распространяя ложь, ложные обвинения и дезинформацию против Ирана». «На деле преступник и вор теперь выступает в роли прокурора и судьи, пытаясь обелить собственные преступления», — подчеркнула иранская сторона.

