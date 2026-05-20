Пашинян во время митинга отказался выслушать деда погибшего военного

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время агитационной кампании в Спитаке отказался выслушать Артёма Григоряна — деда солдата-срочника Арама Манукяна, погибшего при пожаре в казарме 19 января 2023 года.
Об этом пишет Sputnik Армения.
Мужчина попытался обратиться к Пашиняну и высказать свою позицию, однако политик призвал присутствующих «не обращать внимания» на него, заявив, что его якобы подослали за деньги.
После этого Григоряна увели сотрудники правоохранительных органов.
«Я что, террорист? Не трогайте меня. Я не знаю, куда меня хотят забрать, я всего лишь предъявляю своё требование», — приводит агентство слова мужчины.
Григорян также обвинил Пашиняна во лжи.
«Пусть хоть раз ответит: почему тогда он заявил, что бензин плеснули из стакана для кофе и всё загорелось? Он врёт. Мы много раз в суде требовали, чтобы он пришёл и дал показания, но он не приходит», — добавил мужчина.
Григорян рассказал, что судебный процесс по делу о пожаре продолжается уже три года. Однако, по его словам, к ответственности привлечён только один военный, который в день трагедии находился на дежурстве.
18 мая Пашинян потерял самообладание во время предвыборной агитации в Ереване после критики от местной жительницы.
Также сообщалось о задержании переселенца из Карабаха Артура Осипяна, который во время предвыборной агитации в Ереване вступил в перепалку с Пашиняном.