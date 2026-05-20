Аракчи: США ждут сюрпризы, если военные действия возобновятся

Соответствующее заявление было сделано на фоне допущения американского президента Дональда Трампа о возможной новой атаке на Иран.
Во вторник Дональд Трамп допустил, что Соединенные Штаты могут начать новую атаку на Иран уже в ближайшую пятницу или в один из последующих дней.
«Спустя месяцы после начала войны с Ираном конгресс США признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды. Подтверждено, что наши мощные вооруженные силы стали первыми, кто сбил расхваленный F-35. С учетом усвоенных уроков и полученных знаний, возвращение к войне принесет еще больше сюрпризов», — написал министр на своей странице в соцсети Х.