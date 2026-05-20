Аэропорт Пулково возобновил работу

Аэропорт Пулково возобновил приём и отправку рейсов после введения временных ограничений на полёты.
Об этом заявили в Росавиации.
Меры принимались для обеспечения безопасности полётов.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко также сообщил, что опасность атаки БПЛА в регионе отменена.
Вечером 19 мая он заявил, что средства ПВО сбили девять беспилотников над Ленобластью.
