МЧС: открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано

Открытое горение на складе под Дмитровом в Московской области ликвидировано, заявили в МЧС России.
«На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
На месте проводится проливка и разборка конструкций.
Вечером 19 мая пожар произошёл на складе в селе Белый Раст в Подмосковье. Площадь возгорания составила около 5 тыс. кв. м.
