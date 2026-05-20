SC: визит Путина в Китай усилит изоляцию Европы

Пачини: в формирующемся новом мировом порядке ключевую роль играют Россия, Китай и США.

Источник: Аргументы и факты

Визит президента России Владимира Путина в Китай, по мнению политического аналитика Лоренцо Пачини, усиливает изоляцию Европы.

«В условиях глобальной перестройки Европа оказалась в крайне уязвимом положении, испытывая хронический стратегический дефицит», — утверждает эксперт в статье для портала Strategic Culture.

Пачини подчеркивает, что в формирующемся новом мировом порядке ключевую роль играют Россия, Китай и Соединенные Штаты, в то время как Евросоюз рискует утратить лидерские позиции и оказаться в подчиненной роли.

«Происходит нечто чрезвычайно значимое, масштаб которого мы пока не в состоянии полностью осознать. Встреча лидеров США, Китая и России в Пекине — это крайне необычное событие, имеющее гораздо более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд», — заключил он.

Ранее политический аналитик Уго Дионисио также указал на то, что визит в Китай президента США Дональда Трампа укрепил позиции России на международной арене.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше