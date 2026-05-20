Визит президента России Владимира Путина в Китай, по мнению политического аналитика Лоренцо Пачини, усиливает изоляцию Европы.
«В условиях глобальной перестройки Европа оказалась в крайне уязвимом положении, испытывая хронический стратегический дефицит», — утверждает эксперт в статье для портала Strategic Culture.
Пачини подчеркивает, что в формирующемся новом мировом порядке ключевую роль играют Россия, Китай и Соединенные Штаты, в то время как Евросоюз рискует утратить лидерские позиции и оказаться в подчиненной роли.
«Происходит нечто чрезвычайно значимое, масштаб которого мы пока не в состоянии полностью осознать. Встреча лидеров США, Китая и России в Пекине — это крайне необычное событие, имеющее гораздо более глубокий смысл, чем кажется на первый взгляд», — заключил он.
Ранее политический аналитик Уго Дионисио также указал на то, что визит в Китай президента США Дональда Трампа укрепил позиции России на международной арене.