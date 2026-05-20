МИД Израиля заявил о задержании всех активистов пропалестинской флотилии "Сумуд"

Нынешняя акция «Глобальной флотилии “Сумуд” началась в апреле, когда ее суда вышли из портов Испании, Италии и Франции. Позднее к ним присоединились суда, вышедшие из Турции. Участники акции заявили, что их цель — прорвать израильскую морскую блокаду Газы и создать постоянный морской гуманитарный коридор. 18 мая израильский портал Ynet сообщил, что в сотнях километров от израильских берегов в международных водах Армия обороны Израиля начала останавливать суда флотилии. Активистов планировалось переместить на борт специальной плавучей тюрьмы, после чего доставить в израильский порт Ашдод.