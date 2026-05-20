МИД Израиля заявил о задержании всех активистов пропалестинской флотилии "Сумуд"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Израиля заявили о перехвате всех судов флотилии «Сумуд», направлявшейся к берегам сектора Газа. В общей сложности задержаны 430 пропалестинских активистов.
«Очередная пиар-флотилия прекратила свое существование. Все 430 активистов были переправлены на израильские суда и направляются в Израиль, где смогут встретиться со своими консульскими представителями», — говорится в заявлении, размещенном на странице МИД Израиля в X.
По версии израильской стороны, «эта флотилия в очередной раз оказалась не более чем пиар-ходом в интересах [палестинского движения] ХАМАС». «Израиль продолжит действовать в полном соответствии с международным правом и не допустит нарушения законной морской блокады сектора Газа», — утверждают в израильском МИД.
Нынешняя акция «Глобальной флотилии “Сумуд” началась в апреле, когда ее суда вышли из портов Испании, Италии и Франции. Позднее к ним присоединились суда, вышедшие из Турции. Участники акции заявили, что их цель — прорвать израильскую морскую блокаду Газы и создать постоянный морской гуманитарный коридор. 18 мая израильский портал Ynet сообщил, что в сотнях километров от израильских берегов в международных водах Армия обороны Израиля начала останавливать суда флотилии. Активистов планировалось переместить на борт специальной плавучей тюрьмы, после чего доставить в израильский порт Ашдод.