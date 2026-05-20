Аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса приостановили приём и отправку рейсов

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введи временные ограничения на приём и отправку рейсов.
Об этом заявили в Росавиации.
Меры приняты для обеспечения безопасности полётов.
Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО за шесть часов перехватили и уничтожили над регионами страны 56 украинских БПЛА самолётного типа.
