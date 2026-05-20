В Венесуэле по гуманитарным соображениям освободят 300 заключенных

КАРАКАС, 20 мая. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на текущей неделе в стране по гуманитарным соображениям будут освобождены 300 находящихся в заключении граждан.
«В период с 18 по 22 мая будут освобождены 300 человек. Некоторые из них причастны к полностью доказанным преступлениям», — заявил Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.
Он пояснил, что эта мера коснется несовершеннолетних, пожилых людей старше 70 лет, беременных или кормящих женщин, а также больных граждан. Родригес отметил, что процесс освобождения этих лиц осуществляется вне зависимости от принятого в феврале закона об амнистии.