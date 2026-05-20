Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле по гуманитарным соображениям освободят 300 заключенных

Эта мера коснется несовершеннолетних, людей старше 70 лет, беременных или кормящих женщин, а также больных граждан.

КАРАКАС, 20 мая. /ТАСС/. Председатель Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на текущей неделе в стране по гуманитарным соображениям будут освобождены 300 находящихся в заключении граждан.

«В период с 18 по 22 мая будут освобождены 300 человек. Некоторые из них причастны к полностью доказанным преступлениям», — заявил Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisi? n.

Он пояснил, что эта мера коснется несовершеннолетних, пожилых людей старше 70 лет, беременных или кормящих женщин, а также больных граждан. Родригес отметил, что процесс освобождения этих лиц осуществляется вне зависимости от принятого в феврале закона об амнистии.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше