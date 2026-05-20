«На фоне коррупционных скандалов»: почему ЕС связал выплату части кредита Киеву с проведением налоговой реформы

Евросоюз связал выплату Киеву макрофинансовой части кредита с проведением на Украине непопулярной налоговой реформы, пишут СМИ со ссылкой на источники. Сообщается, что в случае завершения реформ киевский режим должен получить первый транш в июне, второй — в сентябре, третий — к концу года. Опрошенные RT эксперты связывают такую позицию ЕС с растущим недовольством в европейском обществе из-за пролонгации помощи Украине на фоне коррупционных скандалов.
Европейский союз намерен увязать выдачу Киеву части кредита на €90 млрд с проведением на Украине налоговой реформы, которая оказалась крайне непопулярной среди жителей страны, сообщает агентство Bloomberg.
«По словам осведомлённых источников, выделение Украине части средств из пакета помощи в €90 млрд Евросоюз привяжет к проведению непопулярных налоговых изменений, которых уже требует Международный валютный фонд», — пишет агентство.
Уточняется, что налоговые требования коснутся так называемой макрофинансовой части займа объёмом €8,4 млрд. Как сообщил в соцсети X еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, в понедельник, 18 мая, страны — члены ЕС согласовали условия программы макрофинансовой помощи.
«Для получения этих средств Киеву придётся законодательно расширить категорию зарубежных посылок, облагаемых 20%-ным НДС, сообщают источники. Они отмечают, что по завершении реформ Украина должна получить первый транш в июне, второй запланирован на сентябрь, третий должен поступить к концу года», — говорится в материале.
Сообщается, что подобное требование выдвинул и МВФ для выделения очередного транша в $700 млн в рамках своей программы помощи.
«Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, координирует некоторые свои условия предоставления финпомощи Украине с условиями этого кредитора, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне», — уточняет Bloomberg.
Ранее представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари на брифинге в Брюсселе заявил, что ЕС и Украина до сих пор не подписали три главных документа для выделения кредита Киеву.
«Евросоюз очень долго закрывал глаза».
Как напоминают эксперты, первоначально инициатором налоговых реформ на Украине был не Европейский союз, а Международный валютный фонд.
«Ещё несколько лет назад, выдавая кредиты для Киева, именно МВФ неоднократно настаивал на проведении налоговой реформы — в частности, на увеличении потребительских налогов, увеличении налогов с доходов и, конечно, обложении малого и среднего бизнеса новыми пошлинами и тарифами. Всё это нужно МВФ, чтобы Украина имела возможность отдавать кредит фонду», — отметил в беседе с RT доцент кафедры отраслевых рынков Финансового университета при правительстве России Тимофей Мазурчук.
Эксперт связывает желание ЕС выплатить часть кредита Киеву только после проведения налоговой реформы с растущим недовольством в европейском обществе из-за пролонгации помощи Украине на фоне коррупционных скандалов.
«Евросоюз очень долго закрывал глаза на требования МВФ, но в последнее время, видя явную неплатёжеспособность Киева, решил, что пора хоть как-то успокоить европейских избирателей, которые всё больше задаются вопросом, зачем вообще нужно выдавать такие огромные кредиты киевскому режиму, который не раз уличали в коррупции и который явно не готов ничего возвращать», — подчеркнул Мазурчук.
Здание Еврокомиссии.
Gettyimages.ru.
© Thierry Monasse.
«Западные партнёры киевского режима давно переживают, что киевский режим не сможет вернуть взятые в долг деньги. В том числе поэтому ЕС решил прислушаться к требованиям МВФ и добиться проведения дополнительных налоговых реформ, чтобы показать платёжеспособность Киева, хотя на самом деле это далеко не так. Многие международные организации неоднократно заявляли, что украинская сторона не оплачивает проценты по предыдущим кредитам и займам и это выглядит как дефолтное положение», — сказал Мазурчук.
Тем не менее Европейский союз это не беспокоит — в Брюсселе продолжают говорить о новых траншах, заявил эксперт.
«Киев наверняка попытается выполнить требования ЕС и МВФ, чтобы успокоить европейских избирателей, но с большой долей вероятности эти средства, полученные от повышения налоговых ставок, осядут в украинском бюджете. И возвращать кредит Европе будет попросту некому, поскольку, когда время дойдёт до возврата займов, вероятнее всего, украинская сторона откажется от выплат, либо объявив это дефолтом, либо сославшись на невозможность выплат в определённый момент времени. Всё это, естественно, ляжет дополнительным грузом на кошелёк европейских граждан», — считает Мазурчук.
«Нецелевое использование средств».
Причём недовольство сложившейся ситуацией среди граждан будет лишь возрастать — как в Европе, так и на Украине, полагают аналитики.
«Европейское население будет недоумевать, почему должно расплачиваться за долги киевского режима, а украинцы — злиться из-за значительного повышения налогов», — отметил Мазурчук.
По его словам, на фоне происходящего киевский режим сейчас больше всего заботит коррупционный скандал.
«Вся эта коррупционная история особенно обострилась после задержания Андрея Ермака. Это может очень негативным образом сказаться на желании Запада пролонгировать финансовую поддержку Киеву. В Европе звучит всё больше голосов, выступающих за проверку киевских властей относительно нецелевого использования выделенных средств со стороны ЕС», — пояснил Мазурчук.
Как полагает политолог Александр Камкин, со временем и МВФ, и Евросоюз будут ужесточать свои требования по отношению к Украине.
«От украинских граждан всё больше будут требовать экономить абсолютно на всём, увеличивать налогооблагаемую базу, чтобы переложить бремя киевского режима на самих украинцев. Эта налоговая реформа призвана увеличить налоговые поступления в бюджет Украины, что, в свою очередь, даст возможность сократить субсидирование Киева со стороны Брюсселя. Такую же практику применяет Международный валютный фонд, когда требует оптимизировать налоговую базу в надежде, что киевский режим будет быстрее расплачиваться за уже существующий кредит», — заявил Камкин в комментарии RT.
Владимир Зеленский на саммите ЕС.
Gettyimages.ru.
© Thierry Monasse.
При этом, как считает профессор Финансового университета Иван Петров, киевский режим примет «решения на бумаге», которые удовлетворят ЕС.
«Киев, скорее всего, поведёт себя так, как хочет Евросоюз, чтобы получить кредитные деньги. Но это не значит, что в конечном итоге киевский режим будет выполнять взятые на себя обязательства. Ведь Киев боится реакции населения, тем более на фоне текущих коррупционных скандалов. Поэтому формально налоговую реформу могут объявить, но потом просто ничего не делать, как это уже было с реформами в сфере борьбы с коррупцией — меры анонсировались, но не реализовывались», — отметил Петров в разговоре с RT.