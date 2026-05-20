В МИД РФ предупредили о последствиях отказа США от моратория на ядерные испытания: «Эффект домино»

Россия предупредила США, что отказ Вашингтона от моратория на ядерные испытания грозит эффектом домино. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.
«Неоднократно доводили до американцев позицию, что выход Вашингтона из национального моратория на ядерные испытания станет крайне болезненным ударом по ДВЗЯИ и с высокой степенью вероятности спровоцирует эффект домино», — сказал Рябков.
Замглавы МИД РФ прокомментировал возможные ядерные испытания других стран. По его словам, Москва соразмерно отреагирует на подобные испытания любых государств.
Рябков также подчеркнул, что Россия намерена остужать «горячие головы» в НАТО, военно-технически парируя создаваемые для страны угрозы.
По заявлению президента РФ Владимира Путина, испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» стало большим событием для страны.