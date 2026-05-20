Сенат США одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Трампа

Сенат США с восьмой попытки одобрил законопроект об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа, сообщает CBS News.
«Во вторник Сенат принял резолюцию об ограничении военных полномочий президента Трампа в Иране, что стало прорывом для демократов после семи неудачных попыток», — говорится в материале.
Инициативу поддержали 50 сенаторов, в то время как 47 выступили против.
При этом, как отмечает телеканал, даже если обе палаты конгресса примут резолюцию, ожидается, что американский президент наложит на неё вето.
Ранее сообщалось, что США израсходовали более $85 млрд на военную операцию против Ирана за 79 дней.