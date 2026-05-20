Вэнс заявил, что не считает себя кандидатом на пост президента США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс официально заявил, что не считает себя потенциальным кандидатом на пост главы государства.
В ходе пресс-конференции, проведенной в Белом доме, он подчеркнул, что его текущая роль полностью удовлетворяет его профессиональные амбиции.
«Я не рассматриваю себя в качестве возможного кандидата, — отметил Вэнс. — В настоящее время я вице-президент, и я искренне увлечен своей работой, стремясь выполнять ее максимально эффективно».
Ранее Вэнс также пожаловался, что пока президент США Дональд Трамп был с визитом в Китае, сам он чувствовал себя героем фильма «Один дома».