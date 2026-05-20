В Австрии пообещали исправить ошибки на новых надгробиях советских солдат

ВЕНА, 20 мая — РИА Новости. МВД Австрии пообещало исправить ошибки в написании на новых надгробных табличках советских солдат на центральном кладбище Вены, обнаруженные 9 мая, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Австрии.
На новых надгробных плитах, установленных к 9 мая, были сделаны неточности в написаниях.
«В МВД Австрии заверили, что допущенные неточности будут исправлены», — сообщили в посольстве РФ.
Ранее посольство РФ в Вене сообщило о повреждении надгробий советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма, на центральном кладбище австрийской столицы.