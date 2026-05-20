В Ставропольском крае идёт отражение атаки БПЛА на промзону

В Ставропольском крае силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников на промзону, заявил губернатор Владимир Владимиров.
«Под Невинномысском наши ПВО отражают налёт вражеских беспилотников, который нацелен на промзону города. Есть сбития», — написал он в Telegram-канале.
В регионе действует режим беспилотной опасности.
Ранее в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения на приём и отправку рейсов.
