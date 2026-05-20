Названы причины популярности Японии у российских туристов

ТОКИО, 20 мая — РИА Новости. Одна из причин популярности Японии в том, что она из дорогой страны превратилась для российских туристов в доступную, рассказал РИА Новости представитель японской туристической компании Сергей Обращев.
«Япония всегда считалась, да и была дорогой страной. Но из-за падения курса иены примерно на 30% в последние годы она стала более доступной для российских туристов. Если раньше поездку в Японию, да еще и всей семьей могли себе позволить только очень состоятельные туристы, то сейчас приезжают настолько разные по возрасту и по финансовому состоянию люди, что составить некий средний портрет российского туриста в Японии чрезвычайно трудно», — сказал Обращев.
Он пояснил, что теперь путешествие в Японию могут себе позволить и те, кто останавливается в пятизвездочных отелях в люксовых номерах, и те, кто старается экономить на транспорте и еде только ради того, чтобы посетить Страну восходящего солнца.
«Но вне зависимости от финансового положения почти все наши клиенты, приезжая в Японию, удивляются тому, насколько она оказалась дешевле их ожиданий. Это касается и ресторанов, и кафе, и шоппинга», — отметил представитель туркомпании.