В Германии оценили предложение Путина о посредничестве Шредера

Вагенкнехт выразила одобрение по поводу предложения Путина о привлечении Шредера в качестве посредника в переговорах между РФ и ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт выразила одобрение по поводу предложения президента РФ Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом. Она охарактеризовала данную инициативу как вполне приемлемую, сообщает Welt.

Вагенкнехт подчеркнула, что с самого начала кризиса на Украине она последовательно выступает за налаживание диалога с Россией. Политик напомнила, что представители США подтвердили возможность прекращения конфликта еще в апреле 2022 года, если бы была проявлена готовность к полноценному дипломатическому диалогу с учетом российских интересов безопасности.

Она также высказала мнение, что было бы серьезной ошибкой позволять Вашингтону вести переговоры по украинскому вопросу вместо европейских стран, включая Германию.

Отвечая на вопрос о кандидатуре Шредера, Вагенкнехт обратила внимание на доверительные отношения между бывшим канцлером и президентом России.

Ранее в беседе с aif.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лишилась морального права быть посредником между ЕС и РФ.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше