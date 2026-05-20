В Германии оценили предложение Путина о посредничестве Шредера

Основательница партии BSW Сара Вагенкнехт выразила одобрение по поводу предложения президента РФ Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом. Она охарактеризовала данную инициативу как вполне приемлемую, сообщает Welt.
Вагенкнехт подчеркнула, что с самого начала кризиса на Украине она последовательно выступает за налаживание диалога с Россией. Политик напомнила, что представители США подтвердили возможность прекращения конфликта еще в апреле 2022 года, если бы была проявлена готовность к полноценному дипломатическому диалогу с учетом российских интересов безопасности.
Она также высказала мнение, что было бы серьезной ошибкой позволять Вашингтону вести переговоры по украинскому вопросу вместо европейских стран, включая Германию.
Отвечая на вопрос о кандидатуре Шредера, Вагенкнехт обратила внимание на доверительные отношения между бывшим канцлером и президентом России.
Ранее в беседе с aif.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель лишилась морального права быть посредником между ЕС и РФ.