Пентагон: США сократили число бригадных боевых групп в Европе с четырех до трех

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты сократили с четырех до трех число размещенных в странах Европы бригадных боевых групп. Об этом заявил во вторник в X помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл.
«Военное министерство США сократило общее число размещенных в Европе бригадных боевых групп с четырех до трех. Это возвращает нас к количеству бригадных боевых групп в Европе по состоянию на 2021 год», — заявил представитель Пентагона. По его словам, решение принято «по итогам всеобъемлющего и многоуровневого анализа расстановки американских сил в Европе». Парнелл добавил, что решение о сокращении числа американских войск в Европе «приведет к задержке в переброске американских сил в Польшу».
«Министерство определит окончательную конфигурацию этих и других американских войск в Европе, основываясь на дальнейшем анализе стратегических и оперативных потребностей США, а также способности наших союзников самим вносить вклад в защиту Европы», — отметил представитель Пентагона.
Он отметил, что военный министр Пит Хегсет во вторник провел телефонный разговор с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, в котором подчеркнул готовность США «поддерживать военное присутствие» в стране. При этом Парнеллл изложил версию, согласно которой Польша «продемонстрировала способность и готовность защищать себя сама». «Другие союзники [США] по НАТО должны последовать ее примеру», — заявил он.