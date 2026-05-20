Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон: США сократили число бригадных боевых групп в Европе с четырех до трех

Решение приняли "по итогам всеобъемлющего и многоуровневого анализа расстановки американских сил в Европе", заявил помощник военного министра Соединенных Штатов по связям с общественностью Шон Парнелл.

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты сократили с четырех до трех число размещенных в странах Европы бригадных боевых групп. Об этом заявил во вторник в X помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл.

«Военное министерство США сократило общее число размещенных в Европе бригадных боевых групп с четырех до трех. Это возвращает нас к количеству бригадных боевых групп в Европе по состоянию на 2021 год», — заявил представитель Пентагона. По его словам, решение принято «по итогам всеобъемлющего и многоуровневого анализа расстановки американских сил в Европе». Парнелл добавил, что решение о сокращении числа американских войск в Европе «приведет к задержке в переброске американских сил в Польшу».

«Министерство определит окончательную конфигурацию этих и других американских войск в Европе, основываясь на дальнейшем анализе стратегических и оперативных потребностей США, а также способности наших союзников самим вносить вклад в защиту Европы», — отметил представитель Пентагона.

Он отметил, что военный министр Пит Хегсет во вторник провел телефонный разговор с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем, в котором подчеркнул готовность США «поддерживать военное присутствие» в стране. При этом Парнеллл изложил версию, согласно которой Польша «продемонстрировала способность и готовность защищать себя сама». «Другие союзники [США] по НАТО должны последовать ее примеру», — заявил он.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше