Пентагон: США сократили число бригадных боевых групп в Европе с четырех до трех

«Военное министерство США сократило общее число размещенных в Европе бригадных боевых групп с четырех до трех. Это возвращает нас к количеству бригадных боевых групп в Европе по состоянию на 2021 год», — заявил представитель Пентагона. По его словам, решение принято «по итогам всеобъемлющего и многоуровневого анализа расстановки американских сил в Европе». Парнелл добавил, что решение о сокращении числа американских войск в Европе «приведет к задержке в переброске американских сил в Польшу».