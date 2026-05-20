Продажи российского корма для животных в Казахстан выросли вдвое

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Продажи российского корма для собак и кошек в Казахстан выросли почти в два раза за первый квартал 2026 года в годовом выражении, выяснило РИА Новости, проанализировав таможенные данные.
Россия стала крупнейшим экспортером кормов для собак и кошек в Казахстан, их поставки выросли до 16 миллионов долларов в первом квартале 2026 года — вдвое больше, чем в первом квартале 2025 года (8,7 миллиона долларов).
Также в пятерку крупнейших стран-экспортеров кошачьих и собачьих кормов в Казахстан в 2026 году вошла Германия, чей экспорт вырос в семь раз, до 1,4 миллиона долларов. Помимо нее, Франция увеличила продажи в 2,3 раза, до 1,1 миллиона долларов, такой же результат показала Италия. Польша экспортировала в этом году в восемь раз больше корма — почти на 930 тысяч долларов.