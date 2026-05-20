Активистка Райски рассказала, где европейские неонацисты вербуют молодежь

Кроме того, активистка рассказала о сходках неонацистов непосредственно в Финляндии. «1 мая у нас всегда разные демонстрации, и нацисты уже открыто в центре города Тампере зигуют. И это считается нормальным. При этом, одну девочку избили, потому что она сказала, что против нацистов. Полиция тогда не стала сильно разбираться, потому что “сама напросилась”. Если же кто-то вышел бы с георгиевской ленточкой, он обязательно стал бы виноватым. В обществе у нас это считается провокацией», — поделилась Райски.