Активистка Райски рассказала, где европейские неонацисты вербуют молодежь

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Неонацистские группировки проводят демонстрации в городах Европы и вербуют молодежь в местах большого скопления людей, в том числе на концертах и в клубах. Об этом сообщила ТАСС переехавшая в Россию финская активистка Салли Райски.
По ее словам, первый раз с нацистскими группировками она столкнулась в 16-летнем возрасте в Швейцарии.
«У них очень интересные схемы для набора новых членов абсолютно. [Они вербуют в тех местах], где молодежь, где люди проводят свое свободное время — это концерты, спортивные мероприятия, бары, бильярдные клубы, бильярдные», — рассказала активистка.
Райски отметила, что в феврале 2026 года в Венгрии сеть неонацистских музыкальных групп Blood and Honor провела день чести — «Tag der Ehre» -, в ходе которого ее последователи вспоминали павших нацистских солдат. «Там можно [было] надевать форму нацистской Германии, [демонстрировать] свастику, нести флаг. Все проводится под предлогом, что это спортивное мероприятие, вроде похода. Они идут по Будапешту, а потом в лес, где ставят палатки. Там можно купить много мерча с разными символиками. Теперь это уже не скрывается», — пояснила она.
Кроме того, активистка рассказала о сходках неонацистов непосредственно в Финляндии. «1 мая у нас всегда разные демонстрации, и нацисты уже открыто в центре города Тампере зигуют. И это считается нормальным. При этом, одну девочку избили, потому что она сказала, что против нацистов. Полиция тогда не стала сильно разбираться, потому что “сама напросилась”. Если же кто-то вышел бы с георгиевской ленточкой, он обязательно стал бы виноватым. В обществе у нас это считается провокацией», — поделилась Райски.