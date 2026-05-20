МВД изучит ситуацию с "заводским" блогером, заявившим о грозящем выдворении

Ранее приехавший из Казахстана в Петербург блогер Иван Черкашин, который пропагандирует в своих видео достоинства работы на заводе, сообщил у себя в Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ), что ему грозит выдворение из России. По его словам, при очередном въезде в РФ в декабре его ошибочно оформили как вновь прибывшего иностранного гражданина, и ему не удалось добиться урегулирования ситуации. Историю блогера опубликовал ряд СМИ и Telegram-каналов.