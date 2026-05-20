МВД изучит ситуацию с "заводским" блогером, заявившим о грозящем выдворении

МВД изучит ситуацию с блогером Черкашиным, заявившим о грозящем выдворении.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Миграционная служба МВД РФ изучит ситуацию с блогером из иностранного государства, у которого возникли проблемы с продлением срока временного пребывания в России, сообщило ведомство.

Ранее приехавший из Казахстана в Петербург блогер Иван Черкашин, который пропагандирует в своих видео достоинства работы на заводе, сообщил у себя в Instagram* (признана экстремистской, запрещена на территории РФ), что ему грозит выдворение из России. По его словам, при очередном въезде в РФ в декабре его ошибочно оформили как вновь прибывшего иностранного гражданина, и ему не удалось добиться урегулирования ситуации. Историю блогера опубликовал ряд СМИ и Telegram-каналов.

Согласно сообщению в Telegram-канале миграционной службы МВД РФ, ведомство обратило внимание на эти публикации.

«Миграционная служба МВД России возьмет на контроль данную ситуацию и изучит все обстоятельства произошедшего. Вопрос об урегулировании правового статуса иностранного гражданина будет решаться в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Черкашин позиционирует себя как популяризатора заводского труда среди молодежи. По его словам, благодаря его видео работать на различные заводы пошли около 3 тысяч молодых людей.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ.