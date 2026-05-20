Сын Усольцевой рассказал, что участвует в телешоу для защиты своих близких

Сын пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал, что принимает участие в телешоу для защиты своих близких.
«Я снимаюсь в шоу, чтобы защитить своих близких от нападок “злых языков”. Кто-то из близких поддерживает и считает, что это правильно, а кто-то, напротив, предпочитает “не светиться” и осуждает меня за излишнее внимание», — заявил он в беседе с РИА Новости.
15 мая профессиональное аварийно-спасательное формирование региона «Спасатель» заявило о возобновлении поиска пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых.
64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали 28 сентября во время похода на Кутурчинское Белогорье. Их до сих пор не нашли.
