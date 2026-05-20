Раскрыто, какие вклады окажутся под пристальным вниманием с 2027 года

Гмыря: с 2027 года под наблюдение попадут счета с оборотом выше 2,4 млн рублей.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Обязательное указание ИНН при открытии вкладов — новый шаг к финансовой прозрачности. О том, кого коснется контроль, агентству «Прайм» рассказал эксперт Максим Гмыря.

Массовой эта процедура станет с 2027 года в рамках платформы «Антидроп» для борьбы с мошенничеством. Цель — усилить контроль за денежными потоками и вывести экономику из тени.

«Использование ИНН станет эффективным инструментом для отслеживания сомнительных операций и пресечения схем по уклонению от налогов. Особое внимание — к счетам с годовым оборотом выше 2,4 миллиона рублей, они попадают под пристальное наблюдение», — пояснил Гмыря.

По словам эксперта, для законопослушных граждан нововведение пройдет незаметно — лишь дополнительный пункт в анкете. Основной удар — по дропперам и нелегальному бизнесу. Большое количество мелких транзакций может вызвать вопросы банка, но добросовестные сборы на общественные нужды легко объяснить. А вот скрытую предпринимательскую деятельность придется легализовать и платить налоги.