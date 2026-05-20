Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тимур Иванов готов попасть в штурмовой отряд на СВО, заявил адвокат

РИА Новости: Тимур Иванов готов попасть в штурмовой отряд на СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Осужденный экс-замминистра обороны Тимур Иванов готов отправиться в штурмовые подразделения на СВО в случае заключения контракта с Минобороны, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.

«Со всей очевидностью ему понятно, что при заключении с ним контракта вероятность отправки именно в штурмовые подразделения максимальна, поскольку такой порядок действует сейчас и за его соблюдением строго следят и прокуратура, и ДВКР (департамент военной контрразведки — ред.)», — пояснил защитник.

В октябре прошлого года Иванов направил в военкомат обращение с просьбой отпустить его на СВО. Не получив ответа, он подал иск, посчитав это незаконным. В марте Мещанский суд отклонил его требования. Как ранее сообщал его адвокат Денис Балуев, экс-замминистра обжаловал это решение, однако суд оставил апелляционную жалобу без движения — до 31 мая — из-за отсутствия квитанции об уплате госпошлины.

На заседании Иванов по видеосвязи из СИЗО заявлял, что ему «не дают исполнить свои права, чтобы защитить Родину и искупить кровью». Представитель Минобороны, в свою очередь, настаивал, что ответ был направлен вовремя.

Бывший замминистра обороны в июле прошлого года был осужден к 13,5 годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. В настоящее время Симоновский суд Москвы рассматривает по существу другое уголовное дело против Иванова — о получении им взятки в 1,3 миллиарда рублей. Процесс проходит в закрытом режиме, вину он не признает.

Узнать больше по теме
Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
Читать дальше