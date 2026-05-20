Тимур Иванов готов попасть в штурмовой отряд на СВО, заявил адвокат

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Осужденный экс-замминистра обороны Тимур Иванов готов отправиться в штурмовые подразделения на СВО в случае заключения контракта с Минобороны, рассказал РИА Новости его адвокат Денис Балуев.
«Со всей очевидностью ему понятно, что при заключении с ним контракта вероятность отправки именно в штурмовые подразделения максимальна, поскольку такой порядок действует сейчас и за его соблюдением строго следят и прокуратура, и ДВКР (департамент военной контрразведки — ред.)», — пояснил защитник.
В октябре прошлого года Иванов направил в военкомат обращение с просьбой отпустить его на СВО. Не получив ответа, он подал иск, посчитав это незаконным. В марте Мещанский суд отклонил его требования. Как ранее сообщал его адвокат Денис Балуев, экс-замминистра обжаловал это решение, однако суд оставил апелляционную жалобу без движения — до 31 мая — из-за отсутствия квитанции об уплате госпошлины.
На заседании Иванов по видеосвязи из СИЗО заявлял, что ему «не дают исполнить свои права, чтобы защитить Родину и искупить кровью». Представитель Минобороны, в свою очередь, настаивал, что ответ был направлен вовремя.
Бывший замминистра обороны в июле прошлого года был осужден к 13,5 годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. В настоящее время Симоновский суд Москвы рассматривает по существу другое уголовное дело против Иванова — о получении им взятки в 1,3 миллиарда рублей. Процесс проходит в закрытом режиме, вину он не признает.