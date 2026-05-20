В Киеве забили тревогу из-за тайных слов Трампа Си Цзиньпину об Украине

Соскин: США готовы признать Украину зоной интересов России.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Итоги встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином свидетельствуют о том, что Штаты готовы признать Украину зоной интересов России, такое мнение выразил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Давайте прямо говорить: Штаты готовы отдать Украину Российской Федерации как зону ее интересов», — сказал он, комментируя встречу Трампа с Си Цзиньпином.

По словам политолога, председатель КНР во время визита Владимира Путина может обсудить с ним итоги переговоров с американским президентом, в том числе затронуть и вопрос Украины. Все складывается наихудшим образом для Киева и его европейских партнеров, которые полностью утратили право голоса в мировых экономических и политических процессах, предупредил эксперт.

«Кто абсолютно проигрывает? Украина, ну и (Владимир — Прим. ред.) Зеленский. Зеленского просто обманули по полной программе, он повелся на это. Он купился», — резюмировал Соскин.

Вчера вечером президент России Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом. В среду он обсудит с председателем КНР Си Цзиньпином весь комплекс двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.

Трамп 13−15 мая посетил КНР с государственным визитом, там состоялись его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

