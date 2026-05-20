Новак рассказал о планах замещения рабочих мест в России

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Около 11 миллионов рабочих мест необходимо будет заместить в России в ближайшие пять лет в связи с выходом работников на пенсию, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«В ближайшие 5 лет в связи с выходом работников на пенсию предстоит заместить около 11 миллионов рабочих мест», — сказал Новак, выступая на форуме «Повышение производительности труда».
Он отметил, что это вызов не на длительном горизонте, а сегодняшнего дня. «И без решения этого вызова мы не сможем обеспечить те цели и задачи, которые стоят по выполнению национальных целей развития по обеспечению устойчивого экономического роста», — добавил вице-премьер.
По данным Росстата, безработица в России в марте выросла до 2,2% с 2,1% в феврале.