Небензя посоветовал Мельнику сверяться с первоисточниками при цитировании

ООН, 20 мая — РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя посоветовал своему украинскому коллеге Андрею Мельнику сверяться с первоисточником, когда тот использует русские поговорки.
Мельник в ходе ряда заседаний СБ ООН обращался к крылатым выражениям и поговоркам на русском. В декабре, например, он процитировал фразу из фильма «Место встречи изменить нельзя» про «дырку от бублика». При переводе на английский «бублик» превратился в «бейгл».
«Дам один бесплатный совет: когда пользуетесь русскими поговорками, учите слова из первоисточника, а то не всегда цитаты из русского фольклора получаются точными», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.