Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал постпреду Украины Андрею Мельнику точнее использовать русские поговорки. Об этом он сказал во вторник, 19 мая, на заседании Совета Безопасности по Украине.
— Постпред Мельник, наверняка, заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью, — заявил дипломат.
Небензя решил дать «бесплатный совет» украинскому постпреду. Он предложил ему изучать русские поговорки по первоисточникам, чтобы цитаты были максимально точными, передает ТАСС.
Также Василий Небензя высказался, что одобренный Европейским союзом двухлетний пакет помощи Украине на 90 миллиардов разворуют.
Организация Объединенных Наций получила письмо от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором содержатся вопросы о провокации в Буче, но ответ пока не отправлен. Об этом 19 мая сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.
16 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Украины мобилизует жителей Бучи, которые могут рассказать правду об инсценировке в 2022 году, чтобы отправить их на смерть.