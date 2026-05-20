Политик назвал Стубба неподходящим кандидатом в переговорщики с Россией

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Выбор кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС с Россией безоснователен и оторван от реальности, заявил РИА Новости финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Газета Politico ранее назвала кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги.
«Выбор кандидатуры президента Стубба на роль переговорщика изданием Politico безоснователен, если не считать его публичности и фаворитизма круга друзей, в который он входит. Выбор не основан на заслугах и оторван от реальности», — сказал агентству политик.
Мема также назвал Стубба «самым экстремистским и атлантистски настроенным» президентом, который когда-либо был у Финляндии.
«Как он или такие люди, как (глава дипломатии ЕС Кая — ред.) Каллас, могут быть переговорщиками в одном из крупнейших кризисов между Европой и Россией со времен окончания Второй мировой войны?» — сказал политик.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.