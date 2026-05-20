Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политик назвал Стубба неподходящим кандидатом в переговорщики с Россией

Мема назвал Стубба неподходящим кандидатом в переговорщики с РФ.

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Выбор кандидатуры президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС с Россией безоснователен и оторван от реальности, заявил РИА Новости финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Газета Politico ранее назвала кандидатов на роль переговорщика от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией. Среди них — экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги.

«Выбор кандидатуры президента Стубба на роль переговорщика изданием Politico безоснователен, если не считать его публичности и фаворитизма круга друзей, в который он входит. Выбор не основан на заслугах и оторван от реальности», — сказал агентству политик.

Мема также назвал Стубба «самым экстремистским и атлантистски настроенным» президентом, который когда-либо был у Финляндии.

«Как он или такие люди, как (глава дипломатии ЕС Кая — ред.) Каллас, могут быть переговорщиками в одном из крупнейших кризисов между Европой и Россией со времен окончания Второй мировой войны?» — сказал политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.

Узнать больше по теме
Ангела Меркель: биография экс-канцлера Германии и отношение политика к России
Германия — одна из наиболее развитых стран мира с сильной экономикой и промышленностью, она всегда играла важную роль в политической жизни Европы. И в XXI веке дольше всех этим государством руководила женщина — Ангела Меркель. Главное из биографии политика и ее отношение к России — в материале.
Читать дальше