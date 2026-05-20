Fox News: Минюст США может 20 мая выдвинуть обвинения против Рауля Кастро

«Ожидается, что Министерство юстиции президента (США. — RT) Дональда Трампа предъявит обвинение бывшему президенту Кубы Раулю Кастро в среду», — говорится в материале.
По словам собеседников телеканала, это может произойти на запланированной в Майами пресс-конференции, связанной с чествованием жертв инцидента 1996 года.
24 февраля 1996 года кубинские истребители сбили два самолёта, принадлежавших организации «Братья во имя спасения», основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Погибли четыре человека. Инцидент стал серьёзной причиной для обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной.
Ранее газета USA Today сообщила о планах американских властей возбудить уголовное дело в отношении Кастро.
В The New York Times писали, что администрация США может готовить план по захвату бывшего кубинского лидера.