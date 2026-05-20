Fox News: Минюст США может 20 мая выдвинуть обвинения против Рауля Кастро

24 февраля 1996 года кубинские истребители сбили два самолёта, принадлежавших организации «Братья во имя спасения», основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Погибли четыре человека. Инцидент стал серьёзной причиной для обострения отношений между Вашингтоном и Гаваной.