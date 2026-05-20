Трамп надеется на скорое урегулирование конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что конфликт с Ираном завершится очень скоро. Соответствующее заявление он сделал, выступая во вторник на мероприятии с участием американских законодателей в Белом доме.
«Мы покончим с этой войной очень быстро. Они (Иран — прим. ТАСС) очень хотят заключить сделку, они устали», — заявил американский лидер. «Это произойдет, и произойдет быстро», — добавил он.
По версии Трампа, США начали войну против исламской республики, потому что «у них на уме было ядерное» оружие. «Мы не позволим им получить ядерное оружие», — утверждал глава Белого дома. «Мы быстро покончим с этим, и у них не будет ядерного оружия. Я надеюсь, что мы сделаем это очень вежливым образом», — добавил он.