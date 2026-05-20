Axios: Трамп в июне примет участие в саммите G7 во Франции

Президент США Дональд Трамп в июне примет участие в саммите G7 во Франции, пишет Axios.
«Президент Трамп примет участие во встрече лидеров G7 во Франции в июне, чтобы обсудить вопросы искусственного интеллекта, торговли и борьбы с преступностью», — говорится в материале со ссылкой на представителя Белого дома.
Ранее Трамп заявил о вере в силу диалога с президентом России Владимиром Путиным и раскритиковал страны G7.
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.