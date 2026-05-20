Лидер партии Reform UK Найджел Фараж прокомментировал ситуацию, связанную с демонтажем украинского флага с фасада здания местной администрации в Эссексе.
Ранее бывший министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли выразил свое недовольство тем, что флаг был снят с административного здания.
В ответ на это Фараж заявил на своей странице в соцсети Х*, что при его партии на общественных зданиях не станут размещать флаги иностранных государств.
Он также добавил, что реакция Клеверли на данную ситуацию лишь подтверждает причины его поражения.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Британия и страны ЕС пытаются противодействовать урегулированию на Украине.