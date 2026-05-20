Аракчи: США ждут сюрпризы, если военные действия возобновятся

Аракчи заявил, что в случае возобновления военных действий на Ближнем Востоке Тегеран сможет преподнести США новые сюрпризы.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран, учитывая полученный опыт и накопленные знания, готов к новым неожиданным шагам в случае возобновления военного противостояния на Ближнем Востоке. По его словам, текущая ситуация стала важным источником уроков для иранской стороны.

Его заявление прозвучало на фоне высказываний президента США Дональда Трампа, который допустил возможность новых ударов по Ирану в ближайшие дни. Эти заявления усилили напряженность вокруг перспектив дальнейшей эскалации в регионе.

Аракчи также упомянул потери американской авиации и утверждения о поражении современных боевых самолетов в ходе предыдущих столкновений. Он отметил, что в случае повторного конфликта последствия могут оказаться еще более неожиданными для противников Ирана.

Ранее Аракчи заявил, что страны, которые сотрудничают с Израилем, будут привлечены к ответственности. Он назвал вражду с Ираном авантюрой, а сотрудничество с Израилем — сговором.

