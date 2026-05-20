Пленный из ВСУ: украинская армия в Черниговской области несет большие потери

Сильно ощущается огневое воздействие ВС РФ, отметил Максим Захарчук.

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Личный состав ВСУ на позициях в Черниговской области несет очень большие потери в результате ударов российской армии, в частности при помощи беспилотников. Об этом ТАСС заявил снайпер, младший сержант 31-го Черновицкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Максим Захарчук, который был взят в плен бойцами группировки войск «Север».

«У нас [на позициях в Черниговской области] очень сильно ощущается огневое воздействие Российской Федерации в плане артиллерийских ударов, минометных ударов, очень много ударов БПЛА осуществляется, которые наносят очень большие потери нашим войскам. Есть очень много раненых, погибших», — сказал он.

По его словам, позиции ВСУ не оборудованы должным образом: отсутствуют системы радиоэлектронной борьбы, интернет, связь как мобильная, так и через Starlink. «Из оружия только стрелковое вооружение у нас присутствует и несколько гранат. Связь осуществляется только по рации», — добавил военнопленный.

