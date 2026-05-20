МВД проконтролирует ситуацию с продлением пребывания в России блогера Черкашина

Миграционная служба МВД России проконтролирует ситуацию с блогером из иностранного государства, у которого возникли проблемы с продлением срока временного пребывания в России.
«Миграционная служба МВД России возьмет на контроль данную ситуацию и изучит все обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
В МВД подчеркнули, что вопрос об урегулировании правового статуса блогера будет решаться в строгом соответствии с действующим законодательством России.
Как уточняет РИА Новости, речь идёт о блогере Иване Черкашине, который приехал из Казахстана в Петербург.
В соцсетях он заявил, что ему грозит выдворение из России. По словам блогера, при очередном въезде в страну в декабре его ошибочно оформили как вновь прибывшего иностранного гражданина, и у него не получилось урегулировать ситуацию.
Черкашин известен как популяризатор работы на заводе среди молодёжи.
Ранее сообщалось, что иностранцы и лица без гражданства с 15 апреля могут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для России.