МВД проконтролирует ситуацию с продлением пребывания в России блогера Черкашина

Миграционная служба МВД России проконтролирует ситуацию с блогером из иностранного государства, у которого возникли проблемы с продлением срока временного пребывания в России.

«Миграционная служба МВД России возьмет на контроль данную ситуацию и изучит все обстоятельства произошедшего», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

В МВД подчеркнули, что вопрос об урегулировании правового статуса блогера будет решаться в строгом соответствии с действующим законодательством России.

Как уточняет РИА Новости, речь идёт о блогере Иване Черкашине, который приехал из Казахстана в Петербург.

В соцсетях он заявил, что ему грозит выдворение из России. По словам блогера, при очередном въезде в страну в декабре его ошибочно оформили как вновь прибывшего иностранного гражданина, и у него не получилось урегулировать ситуацию.

Черкашин известен как популяризатор работы на заводе среди молодёжи.

Ранее сообщалось, что иностранцы и лица без гражданства с 15 апреля могут обратиться с ходатайством о признании их представляющими интерес для России.