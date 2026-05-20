Times: зампосла Британии в США уволили из-за утечки секретных данных

Эту информацию обсуждали на заседании Совета национальной безопасности, сообщила газета.

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Заместитель посла Великобритании в США Джеймс Роско внезапно уволен со своего поста. Об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, увольнение второго по рангу британского дипломата в Вашингтоне связано с расследованием утечки секретных данных, обсуждавшихся на заседании Совета национальной безопасности. Как говорится в статье, в результате этой утечки за последние недели в СМИ попали заявления британских министров по поводу войны против Ирана.

The Times пишет, что отставка дипломата стала неожиданностью, а сотрудникам посольства, которые были о ней уведомлены 19 мая по электронной почте, не сообщили никаких причин такого решения.

После увольнения в сентябре 2025 года с должности британского посла Питера Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, именно Роско в течение пяти месяцев исполнял обязанности главы дипмиссии. Он, в частности, играл активную роль в организации государственного визита в Великобританию президента США Дональда Трампа в прошлом году и ответного госвизита короля Карла III в апреле 2026 года.

Роско рассматривался в качестве кандидата на должность посла, но в итоге в декабре 2025 года ее получил карьерный дипломат, бывший постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Кристиан Тернер.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
